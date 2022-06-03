Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию
Кадр: www.youtube.com
О планах Пекина разузнали американские журналисты

Западные страны активно пытаются разделить мировое пространство на два лагеря. После старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса США и Европа стараются ополчить на Россию все международное сообщество. Те, кто разделяют взгляды Москвы, сразу отправляются в опалу. При этом, как отмечают американские журналисты, Китай нашел способ поддержать Россию и не получить за это "наказание".

Корреспонденты The Washington Post утверждают, что руководство Китая дало распоряжение профильным экспертам найти способ помочь России и избежать при этом нарушения западных санкционных ограничений, отмечает интернет-издание "Свободная пресса".

В первую очередь, речь идет о финансовой помощи Москве, однако, как добавляет URA.RU, Поднебесная рассчитывает найти и "другие благоприятные возможности" в сфере дипломатии и военного дела для того, чтобы оказать поддержку Российской Федерации.

При этом американцы утверждают, что такое расположение, в частности, было продиктовано неким давлением Москвы на Пекин. Эксперты из США, видимо, не готовы предположить, что все проще и далеко не все разделяют их взгляды на положение дел в мире.

К слову, недавно в России назвали действия Запада "военным преступлением".

Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
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