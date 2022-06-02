Дипломат не стал подыскивать мягкие формулировки

Ни для кого не секрет, что ряд западных государств играют огромную роль в эскалации конфликта на Украине. Жестко по этому вопросу высказался постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя.



Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что готовность западных стран продолжить накачку киевского режима летальным оружием является "военным преступлением". Дипломат напомнил, что полученное вооружение и технику украинские силовики используют для того, чтобы обстреливать ни в чем не повинных мирных жителей.

"Запад совершает очередное военное преступление", – подчеркнул российский постпред.

Небензя напомнил, что украинские каратели уже восемь лет терроризируют мирное население Донецкой и Луганской народных республик. От бесконечных обстрелов погибают женщины, старики и дети. При этом Запад фактически является пособником украинских нацистов.

К слову, ранее была раскрыта стратегия западных стран по борьбе с Российской Федерацией. Американцы и европейцы готовы унижать граждан нашей страны для того, чтобы добиться собственных целей.