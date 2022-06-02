"Унижение граждан": раскрыта стратегия Запада по борьбе с Россией

"Унижение граждан": раскрыта стратегия Запада по борьбе с Россией
Николай Патрушев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Совбезе готовы дать отпор русофобам

Западная коалиция напрямую выступает с призывами ликвидировать государственность России и унижать наших сограждан. С таким заявлением выступил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Известный государственный деятель описал стратегию, которую западные страны избрали в рамках борьбы против Российской Федерации. Сейчас ряд русофобских государств развернул циничную информационную кампанию, задачей которой является полная дискредитация России, переписывание истории нашей страны, высмеивание наших традиций, а также прямой призыв к "ликвидации государственности и унижению российских граждан".

Таким образом Запад хочет дестабилизировать ситуацию внутри государства. В частности, политики-русофобы делают все для того, чтобы в нашей стране наступил полномасштабный экономический кризис. За счет этого они хотят поднять народное недовольство и бросить его на российские власти.

Однако, как подчеркнул Патрушев, планам Запада не суждено сбыться. Сейчас Совбез активно работает над тем, чтобы укрепить экономический суверенитет страны, повысить качество жизни граждан РФ и сохранить стабильную обстановку в стране.

Тем временем, Запад продолжает экономическое давление на Россию. Сегодня, 2 июня, стало известно, что Евросоюз согласовал шестой пакет антироссийских санкций.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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