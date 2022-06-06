Запад уничтожает себя бесконечными санкциями против России - Медведев

Запад уничтожает себя бесконечными санкциями против России - Медведев
Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Мировая экономика поглотит тех, кто запускает в ней пожар

Европейские санкции, которые обрушились на Российскую Федерацию, станут причиной глобальной революции в экономике, считает зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

По словам политика, шестой санкционный пакет Евросоюза был призван "порвать в клочья" экономическую систему соседей. Однако на практике ничего не удалось сделать. С другой же стороны, считает Медведев, однажды тектонические сдвиги, запущенные из-за санкционной войны против РФ, ударят по самому Западу.

Речь идет о пакете санкций против РФ, в который входит частичное эмбарго на нефть, поставляемую из Российской Федерации. Медведев заявил, что ЕС не способна в одночасье отказаться от российского топлива, поэтому растягивает процесс для поиска альтернативных источников.

Однако подобные шаги в отношении России не приводили к желаемому эффекту – даже в условиях отключения от SWIFT банковские организации страны продолжают работать в прежнем режиме.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

США "смертельно" подставили Европу с помощью России

Вашингтон добился того, к чему шел последние 60 лет

Германия готовится к наступлению украинской армии на Россию

Берлин надеется не стать посредником в этом конфликте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей