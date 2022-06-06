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Европейские санкции, которые обрушились на Российскую Федерацию, станут причиной глобальной революции в экономике, считает зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
По словам политика, шестой санкционный пакет Евросоюза был призван "порвать в клочья" экономическую систему соседей. Однако на практике ничего не удалось сделать. С другой же стороны, считает Медведев, однажды тектонические сдвиги, запущенные из-за санкционной войны против РФ, ударят по самому Западу.
Речь идет о пакете санкций против РФ, в который входит частичное эмбарго на нефть, поставляемую из Российской Федерации. Медведев заявил, что ЕС не способна в одночасье отказаться от российского топлива, поэтому растягивает процесс для поиска альтернативных источников.
Однако подобные шаги в отношении России не приводили к желаемому эффекту – даже в условиях отключения от SWIFT банковские организации страны продолжают работать в прежнем режиме.
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