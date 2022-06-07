Русофобские настроения ослепили Варшаву

В настоящий момент ряд западных государств устроили своеобразное соревнование на предмет того, кто введет больше санкций против России. Однако оголтелые политики забывают проводить анализ того, каким образом бесконечные ограничения скажутся на их странах и мировом пространстве в целом. На устрашающие последствия очередного антироссийского выпада указали сотрудники компании Sulzer Pumps Wastewater Poland.



Этой организации пришлось пострадать из-за того, что ее обвинили в неких связях с Российской Федерацией. При этом организация является крупнейшим очистным предприятием, которое играет важную роль в поддержании экологического баланса в Балтийском море, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Из-за полубезумной погони за "агентами Кремля" против организации ввели санкции. Всего из-за подобной деятельности за последнее время пострадали 35 фирм – всех подозревают в связях с российским капиталом.

Как подчеркнул представитель компании Михал Дудек, данное решение может привести к реальной экологической катастрофе. Организация занималась очисткой и транспортировкой канализационных стоков. Внезапное отключение оборудования может привести к серьезному загрязнению Балтики.

"Близится экологическая катастрофа", – отметил эксперт.

Стоит отметить, что антироссийские санкции Запада вредят всему миру. На этот факт обратил внимание американский обозреватель Панкадж Мишра. Эксперт считает, что рестрикции могут спровоцировать тяжелый голод в мире, передает телеканал "360".