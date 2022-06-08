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Квоты, которые Российкая Федерация ввела на экспорт удобрений, повлекут еще больший рост цен на продовольственные товары. Как пишет The Hill, Запад преследует интересные по своей взаимосвязи цели – и вводить в отношении Москвы санкции, и обеспечивать на этом фоне доступ к сельскохозяйственной продукции страны.
По мнению опрошенных экспертов, таким образом Москва может влиять на мировые поставки продовольствия. Ведь Россия – мировой лидер по поставкам удобрений. А квоты лишь подстегнут подорожание еды и неурожай, который грозит Западу в 2023 году.
После спецоперации на Украине в мире цены на продукты выросли примерно на треть (в Соединенных Штатах – лишь на 10 процентов) из-за сбоев в поставках и постковидных издержек.
Изменения во внешнеэкономической политике Москвы могут для Запада оказаться еще одним шагом, который выльется для Европы и США в новые проблемы в транспортировке продуктов питания. Без поставок удобрений в мире будет банально меньше еды, считают в ООН. Именно поэтому Запад ждет в 2023 году проблем с доступом к продовольственным товарам.
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