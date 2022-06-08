У России есть "скрытое оружие" против западных санкций - СМИ

У России есть "скрытое оружие" против западных санкций - СМИ
Jens Kalaene/www.globallookpress.com
Москва имеет еще один рычаг воздействия

Квоты, которые Российкая Федерация ввела на экспорт удобрений, повлекут еще больший рост цен на продовольственные товары. Как пишет The Hill, Запад преследует интересные по своей взаимосвязи цели – и вводить в отношении Москвы санкции, и обеспечивать на этом фоне доступ к сельскохозяйственной продукции страны.

По мнению опрошенных экспертов, таким образом Москва может влиять на мировые поставки продовольствия. Ведь Россия – мировой лидер по поставкам удобрений. А квоты лишь подстегнут подорожание еды и неурожай, который грозит Западу в 2023 году.

После спецоперации на Украине в мире цены на продукты выросли примерно на треть (в Соединенных Штатах – лишь на 10 процентов) из-за сбоев в поставках и постковидных издержек. 

Изменения во внешнеэкономической политике Москвы могут для Запада оказаться еще одним шагом, который выльется для Европы и США в новые проблемы в транспортировке продуктов питания. Без поставок удобрений в мире будет банально меньше еды, считают в ООН. Именно поэтому Запад ждет в 2023 году проблем с доступом к продовольственным товарам.

Источник: The Hill ✓ Надежный источник
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