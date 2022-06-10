Сглупившей Европе предрекли "месяцы несчастья"

Сглупившей Европе предрекли "месяцы несчастья"
Фото: pexels.com
Местные могут забыть о спокойной жизни

Очевидно, что в последнее время на международной арене происходят важнейшие события, которые могут трансформировать весь миропорядок. Бразды правления постепенно высказывают из рук коллективного Запада, что сильно тревожит европейцев и американцев. Однако шаги, которые страны предпринимают для сохранения лидирующего статуса, только ухудшают ситуацию. Так, авторитетное британское издание предрекло европейским странам целые "месяцы несчастья".

Речь идет о том, что экономическое положение европейцев в последние месяцы оставляет желать лучшего. При этом в ближайшее время ситуация только ухудшиться. Аналитики издания The Financial Times подчеркивают, что еврозоне грозит рецессия. Инфляционные показатели растут, как на дрожжах. Европейцам пора включить режим жесткой экономии, однако вместо этого они собираются израсходовать фонд восстановления в 800 миллиардов евро, отмечает телеканал "360".

Такое решение может привести к катастрофе. Из-за введения антироссийских санкций (фактически неразумного выстрела в ногу) стоимость энергетических ресурсов в европейской зоне резко подскочила, что повлияло на цены практически всех товаров и услуг. Власти Европы ничего не делают для того, чтобы стабилизировать ситуацию, а это значит, что предстоящие месяцы будут "несчастливыми для европейских экономик", передает URA.RU.

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
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