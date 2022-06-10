Зеленскому поставили тяжелый диагноз после санкций против Путина

Зеленскому поставили тяжелый диагноз после санкций против Путина
Владимир Зеленский. Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Действия президента Украины вызывают недоумение

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский додумался до того, чтобы ввести персональные санкционные ограничения против главы российского государства Владимира Путина. Решение руководителя Незалежной получило широкой резонанс. Своим мнение на этот счет поделился сенатор Владимир Джабаров, который также предположил, каким недугом может страдать политик, принимающий подобного рода решения.

Антироссийская истерия в Незалежной перешла все границы. Санкции против главнокомандующего России – очередной этап украинского безумства. Джабаров считает, что Владимир Зеленский поверил в свою исключительность и несокрушимость, именно поэтому пошел на такой странный шаг.

"Что это, как не шизофрения? Этот киевский наполеончик возомнил себя великим человеком", – с иронией отметил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что у подобного рода политиков нет шанса оставить след в истории народа. Зеленский зря строит из себя великого политика, через десятилетия о нем никто и не вспомнит.

Тем временем, украинские боевики продолжают терроризировать Донбасс. "Пятый канал" публикует кадры с обстрелом Донецка и Стаханова фугасными снарядами.

К слову, недавно стало известно, что Владимир Зеленский готовится отдать польскому государству суверенитет Украины.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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