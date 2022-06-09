Независимость государства не особо интересует президента

Киевские власти на каждом углу кричат о том, что украинское государство должно быть независимым и суверенным, однако на практике дела обстоят совсем иным образом. Так, российской разведке удалось выяснить, что украинский лидер Владимир Зеленский, с высокой долей вероятности, уже согласен на передачу Польше суверенитета Незалежной.



С соответствующим заявлением выступил руководитель Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин. Его слова приводит пресс-центр ведомства.

"Зеленский, похоже, соглашается на передачу Польше суверенитета Украины", – сообщил высокопоставленный госслужащий.

Нарышкин отметил, что, по имеющейся у разведчиков информации, мечты поляков о "возвращении" ряда территорий "воплощаются в конкретные действия".

Становится очевидным, что киевские власти обдуманно пускают поляков и американцев к сведениям государственной важности, в частности, к информации о реальном финансовом положении страны.

"В бизнесе такую "сделку" можно было бы отнести к категории слияний и поглощений", – резюмировал Нарышкин.

К слову, недавно были названы силы, которые готовят государственный переворот против Зеленского.