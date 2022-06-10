Варшава имеет свои интересы в Незалежной

24 февраля текущего года серьезно изменило ситуацию на международной арене. Многие западные страны продемонстрировали оголтелую русофобию и встали на защиту нацистского режима в Киеве. Одну из первых скрипок играет Польша. При этом недавно стало известно, что варшавская администрация нашла способ заметно осложнить жизнь российским войскам на украинской территории.



Как отметил военный эксперт Юрий Кнутов, поляки смогли создать целый "мост" по транспортировке запчастей для ремонта украинских штурмовиков Су-25 и истребителей Су-27.

За счет этого удалось организовать ремонтную базу, на которой восстанавливают разбитые военные машины. Такая техника считается выбывшей из строя, однако спустя некоторое время вновь успешно трудится во славу киевского режима, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Кнутов отметил, что этот канал поставки пока не удается перекрыть, и его существование серьезно осложняет жизнь российских военных, действующих на украинской территории. При этом поляки продолжают поставлять в Незалежную мощное вооружение.

К слову, недавно стало известно, какие силы могут устроить переворот против украинского лидера Владимира Зеленского.