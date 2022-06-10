Польша нашла лазейку серьезно навредить русским военным на Украине

Польша нашла лазейку серьезно навредить русским военным на Украине
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжение"Не теряли сострадание": украинская чемпионка бурно отреагировала на письмо Ласицкене главе МОК
Варшава имеет свои интересы в Незалежной

24 февраля текущего года серьезно изменило ситуацию на международной арене. Многие западные страны продемонстрировали оголтелую русофобию и встали на защиту нацистского режима в Киеве. Одну из первых скрипок играет Польша. При этом недавно стало известно, что варшавская администрация нашла способ заметно осложнить жизнь российским войскам на украинской территории.

Как отметил военный эксперт Юрий Кнутов, поляки смогли создать целый "мост" по транспортировке запчастей для ремонта украинских штурмовиков Су-25 и истребителей Су-27.

За счет этого удалось организовать ремонтную базу, на которой восстанавливают разбитые военные машины. Такая техника считается выбывшей из строя, однако спустя некоторое время вновь успешно трудится во славу киевского режима, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Кнутов отметил, что этот канал поставки пока не удается перекрыть, и его существование серьезно осложняет жизнь российских военных, действующих на украинской территории. При этом поляки продолжают поставлять в Незалежную мощное вооружение.

К слову, недавно стало известно, какие силы могут устроить переворот против украинского лидера Владимира Зеленского.

Источник: Украина.ру
новости партнеров

Названы готовящие переворот против Зеленского силы

Весьма вероятно, киевскому режиму осталось недолго

США ждет "неприятный сюрприз" при попытке завоевать Россию - Sohu

В Китае напомнили о важном российском преимуществе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей