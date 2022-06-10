В Незалежной продолжают смешивать спорт и политику

Несмотря на все заверения, что спортивные мероприятия являются залогом мира и сохранения международных связей, российские атлеты продолжают страдать от беспрецедентной травли – в их пробах постоянно "находят" запрещенные вещества и в целом лишают возможности выступать на крупных соревнованиях. По этому поводу возмутилась известная российская спортсменка Мария Ласицкене. Спустя некоторое время решила высказаться и ее коллега с Украины Юлия Левченко.



Ласицкене, чемпионка Олимпиады 2020 года по прыжкам в высоту, написала открытое письмо главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Мария поделилась негодованием по поводу того, что российских атлетов отстранили от международных соревнований и не позволяют демонстрировать свои достижения в спорте.

Украинская прыгунья Левченко решила прокомментировать обращение российской коллеги. Незалежная пафосно отметила, что украинские спортсмены какое-то время поддерживали русских коллег "как могли, ценой собственной репутации, не теряли сострадание".

"Хотелось верить в мысль "не все такие", – пишет украинка.

Видимо, таким образом Левченко решила намекнуть, что не ставшие поддерживать нацистский киевский режим российские спортсмены очень ее разочаровали.

Тем временем, дела на Украине оставляют желать лучшего. Недавно стало известно, что киевские власти готовы отдать суверенитет страны в руки Польши.