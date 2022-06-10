Дипломат с иронией наблюдает за нападками со стороны украинской власти

Решение украинского лидера Владимира Зеленского ввести персональные санкции против нашего главнокомандующего Владимира Путина получили широкий резонанс. Комментарий по поводу очередного странного шага со стороны киевского режима дал шеф российской дипломатии Сергей Лавров.



Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны отметил, что реагировать на неадекватные действия со стороны верховодцев Незалежной давно не стоит.

Очевидно, что главный дипломат нашей страны без особого уважения относится к возглавившим нацистский киевский режим бывшим юмористам. Лавров колко ответил на украинские санкции, вспомнив известную детскую присказку.

"Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны – чем бы дитя ни тешилось", – сказал он журналистам.

К слову, ранее на санкционный выпад со стороны украинских властей отреагировал член Совета Федерации России Владимир Джабаров. Сенатор подчеркнул, что только политик с тяжелым диагнозом может принимать подобного рода решения.