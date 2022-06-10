Российские системы зорко следят за Зеленским

Российские системы зорко следят за Зеленским
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В распоряжении ВС РФ есть все необходимые данные

Российская Федерация обладает всеми необходимыми техническими возможностями для того, чтобы отслеживать перемещения представителей украинских властей, в том числе, главы государства Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил специалист в области зенитных комплексов.

Эксперт отметил, что наши системы противовоздушной обороны могут с легкостью рассказать кто, куда и зачем летит. Такая информация позволяет отслеживать происходящее в зоне контроля.

Специалист особо отметил успехи загоризонтных радиолокационных станций "Контейнер". Благодаря их возможностям у российских военных есть механизм контроля воздушного пространства на расстоянии трех тысяч километров.

Сейчас бойцы РФ держат под контролем небо над территорией украинского государства. Таким образом, все данные, в частности, о перелетах главнокомандующего Незалежной есть в распоряжении командного пункта наших военных.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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