В распоряжении ВС РФ есть все необходимые данные

Российская Федерация обладает всеми необходимыми техническими возможностями для того, чтобы отслеживать перемещения представителей украинских властей, в том числе, главы государства Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил специалист в области зенитных комплексов.



Эксперт отметил, что наши системы противовоздушной обороны могут с легкостью рассказать кто, куда и зачем летит. Такая информация позволяет отслеживать происходящее в зоне контроля.

Специалист особо отметил успехи загоризонтных радиолокационных станций "Контейнер". Благодаря их возможностям у российских военных есть механизм контроля воздушного пространства на расстоянии трех тысяч километров.

Сейчас бойцы РФ держат под контролем небо над территорией украинского государства. Таким образом, все данные, в частности, о перелетах главнокомандующего Незалежной есть в распоряжении командного пункта наших военных.