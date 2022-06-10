Руководство платило им столько же, сколько и украинцам

Британский наемник Эйден Аслин рассказал, что вступил в ВСУ еще четыре года назад – в октябре 2018 года. Зарплату он получал такую же, как и обычные украинские солдаты. Его слова в интервью телеканалу RT приводит РИА "Новости".

Изначально ему платили 8 тысяч гривен (около 16 тыс рублей). Потом украинский президент увеличил жалование до 12 тыс гривен (около 24 тыс рублей).

По его словам, в ВСУ к нему относились хорошо, хотя многие и шутили над ним, потому что он британец. Многое из того, что говорили сослуживцы он не понимал, общаться с другими ему помогал переводчик.

Аслина, как и Шона Пиннера и Саадуна Брагима, приговорил суд в ДНР к смертной казни за наемничество. Они могут обжаловать решение в течение месяца.