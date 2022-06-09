Воевавших за Украину иностранцев приговорили к смертной казни в ДНР

Воевавших за Украину иностранцев приговорили к смертной казни в ДНР
Фото: pexels.com
Наемники просили обменять их на Виктора Медведчука

Сегодня, 9 июня, завершились слушания по делу иностранных наемников, которые воевали на стороне Украины и попали в плен к российской стороне в апреле. Верховный суд ДНР принял решение приговорить британских граждан Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Сааудуна Брагима к высшей степени наказания – смертной казни. Об этом сообщает телеканал "Звезда". 

Ранее Пиннер признал себя виновным в действиях по насильственному захвату власти в ДНР. Однако обвинение в наемничестве он отрицал. Остальные обвиняемы свою вину признали частично. 

Как отмечали власти ДНР ранее, по совокупности всех обвинений им может быть назначена смертная казнь. Иностранцы во время следственных действий просили, чтобы их обменяли на оппозиционного политика Виктора Медведчука, который был задержан СБУ. 

Источник: Звезда ✓ Надежный источник
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