Раскрыта стратегия армии РФ на херсонском направлении

Раскрыта стратегия армии РФ на херсонском направлении
Фото: pexels.com
Контратаки ВСУ бесполезны

На территории украинского государства продолжаются боевые действия, российские военные успешно выполняет задачи, поставленные в рамках спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Одним из важнейших направлений является херсонское. Стратегию наших войск в этой зоне объяснил известный военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист сообщил, что российские бойцы выстроили надежную оборону в Херсонской области. В таких условиях контратаки ВСУ бесполезны – все попытки напасть сразу захлебываются. Данная тактика подразумевает сосредоточение на этой территории наших войск для успешного выполнения следующих этапов специальной военной операции.

Леонков также отметил, что разведчики из Великобритании и Соединенных Штатов Америки также обратили внимание на стягивание войск Российской Федерации в Херсонскую область. Впрочем, информации о том, когда наши бойцы планируют выдвигаться в сторону Николаева и Одессы, пока нет.

Стоит отметить, что ситуация в самой Незалежной оставляет желать лучшего. Недавно опытный военный эксперт указал на силы, которые планируют осуществить государственный переворот против украинского лидера Владимира Зеленского.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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