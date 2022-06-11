Украинский посол грубо унизил НАТО

Украинский посол грубо унизил НАТО
Кадр: www.youtube.com
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Незалежные считают себя пупом земли

В последнее время риторика представителей украинского государства становится все более радикальной. Дошло до того, что незалежные политики начали учить жизни весь свет. Недавно украинский посол Василий Боднар унизительно высказался о Североатлантическом альянсе.

Посол Незалежной в Анкаре объявил: в последнее время усилились разговоры о том, что не западная коалиция защищает Украину, а наоборот, Киев якобы является главным пунктом в обороне НАТО. Очевидно, что получившие мировую славу из-за конфликта России и Запада украинцы возомнили себя очень важным игроком международной арены – оттуда и такие громкие заявления.

Также Боднар отметил, что в Турции, где он проходит дипломатическую службу, резко возросли антизападные настроения. Многие простые турки уверены, что виновником украинского конфликта являются Соединенные Штаты Америки и возглавляемый ими Североатлантический альянс.

Вероятно, Боднар считает, что проамериканская позиция Украины помогает защищать интересы Соединенных Штатов на международной арене. Таким образом, роль Киева в глазах украинца резко возросла.

Тем временем, ситуация на Украине складывается весьма плачевным образом. Недавно русские разведчики сообщили, что глава государства Владимир Зеленский готов отдать суверенитет страны в руки Польши.

Источник: Радио НВ ✓ Надежный источник
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