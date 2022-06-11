Заблокированные на заводе "Азот" боевики выдвинули наглое требование

Заблокированные на заводе "Азот" боевики выдвинули наглое требование
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вояки не хотят повторять позорную судьбу коллег с "Азовстали"

Недавно стало известно, что на заводе "Азот" в луганском Северодонецке заблокировано несколько сотен украинских боевиков. Незалежные вояки решили выйти на связь и поделились своими "пожеланиями" по поводу дальнейшего развития событий.

Стоит отметить, что наглости загнанным в угол боевикам не занимать – вместо того, чтобы объявить о безоговорочной капитуляции, они пытаются торговаться. Так, боевики потребовали выпустить их вместе с заложниками в Лисичанск. Такую информацию предоставил РИА "Новости" осведомленный источник, близкий к ситуации.

Таким образом, боевики рассчитывают прикрыться живым щитом из заложников и спокойно проследовать в безопасную для них зону. Разумеется, подобное развитие событий не устраивает союзные войска Российской Федерации и молодых республик Донбасса.

С высокой долей вероятности, засевших на "Азоте" боевиков ждет такая же позорная участь, как и вояк с "Азовстали", которым после нудных переговоров все равно пришлось поднимать белый флаг.

Известно, что на "Азоте" находится порядка трех сотен боевиков. Среди заложников – работники предприятия, их родственники и жители соседних кварталов, всего около тысячи мирных граждан.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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