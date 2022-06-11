Данилко продолжает "играть в политику"

После старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса многие украинские звезды покинули территорию родного государства. Конечно, нашлись и те, кто встали на защиту киевского режима и активно поддерживают проводимую нынешними верховодцами политику. В рядах таких звезд оказался Андрей Данилко.



Недавно он даже устроил концерт для украинских военнослужащих в метро. Известно, что сейчас для того чтобы спокойно существовать на Украине, нужно беспрестанно охаивать нашу страну. Чем с радостью и занялась Верка Сердючка. Артист решил составить свою программу на антироссийских лозунгах. В частности, он исполнил песню, в которой призвал "москалей" покинуть украинскую территорию.

"Геть с Украины, москаль некрасивый", – распевает некогда любимый россиянами певец.

Песнопения народного артиста Украины в киевском метро получили восторженную реакцию публики, которая с радостью подпевала Данилко.