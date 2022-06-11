Запад "устал" от Украины и требует сдать часть территорий России

Запад "устал" от Украины и требует сдать часть территорий России
Кадр: www.youtube.com
Намерение некоторых стран подтвердили в Канаде

В последнее время уже с западной стороны звучат призывы о возвращении к мирному урегулированию ситуации на Украине. Такие перемены в настроении западных деятелей объяснил канадский парламентарий от Либеральной партии Иван Бейкер.

Депутат считает: причина заключается в том, что в западном сообществе накопилась усталость от киевских властей. Парламентарий напомнил, что недавно французский лидер Эммануэль Макрон призывал "успокоить Россию" и перейти к мирному решению вопроса.

Бейкер также сообщил, что среди западных государственных деятелей начались разговоры о том, что украинскому государству придется уступить часть своих территорий Российской Федерации. Сложившееся положение дел говорит о том, что, скорее всего, у Незалежной не остается другого выбора.

Тем временем, российские войска продолжают реализовать поставленные перед ними задачи. "Пятый канал" публикует кадры с уничтожением пункта дислокации иностранных боевиков под Харьковом.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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