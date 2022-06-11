Поведение силовиков на фронте вызывает ужас

На территории украинского государства продолжается проведение специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Украинские силовики, накаченные оголтелой пропагандой, упорно сопротивляются. Впрочем, существенная, более разумная часть военнослужащих предпочитает сдаваться в плен, а не погибать за преступный киевский режим. Тем более, что новая тактика ВСУ заставляет сердце леденеть от ужаса.



Об очередном преступлении против человечности рассказал известный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. Специалист сообщил, что украинские боевики нашли для себя новое "пушечное мясо". Когда они принимают решение отступить, на позициях для прикрытия их ухода оставляют исключительно людей из территориальной обороны. Известно, что тероборону собирают (зачастую насильно) из простых украинских жителей.

Таким образом, плохо обученные, не желающие воевать люди остаются на передовой, когда опытные военные преспокойно отходят на более безопасные позиции.

Баранец объяснил, что такой новый элемент в тактике украинских боевиков введен для того, чтобы сохранять жизни кадровых, опытных вояк. В такой ситуации неумелых бойцов из территориальной обороны спокойно пускают в расход.

Впрочем, даже такие перемены в стратегии вряд ли спасут Украину. Недавно в Канаде рассказали, что Запад устал от Киева и требует, чтобы местные власти сдали часть территорий России.