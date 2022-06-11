Возможность оборонять свои позиции оказалось не так важна

Западные страны продолжают накачивать украинское государство техникой и вооружением. Однако незалежные вояки далеко не всегда умеют пользоваться иностранными предметами ведения боевых действий. На этом фоне они нашли более интересное применение полученной технике. Оказалось, что украинцы массово обменивают западное оружие на еду и воду.



Такие случаи неоднократно фиксируются на линии боевого соприкосновения. Соответствующей информацией поделился официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Отмечается, что у украинских боевиков достаточно западного вооружения, однако пользоваться им они не умеют. Из-за этого люди пытаются обменять зарубежные пушки на более понятное оружие или на продовольствие.

К слову, ранее была раскрыта новая бесчеловечная тактика украинских боевиков. Отважные бойцы нашли себе очередное "пушечное мясо".