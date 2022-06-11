Украинские вояки нашли неожиданное применение западному оружию

Украинские вояки нашли неожиданное применение западному оружию
Фото: pexels.com
Возможность оборонять свои позиции оказалось не так важна

Западные страны продолжают накачивать украинское государство техникой и вооружением. Однако незалежные вояки далеко не всегда умеют пользоваться иностранными предметами ведения боевых действий. На этом фоне они нашли более интересное применение полученной технике. Оказалось, что украинцы массово обменивают западное оружие на еду и воду.

Такие случаи неоднократно фиксируются на линии боевого соприкосновения. Соответствующей информацией поделился официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Отмечается, что у украинских боевиков достаточно западного вооружения, однако пользоваться им они не умеют. Из-за этого люди пытаются обменять зарубежные пушки на более понятное оружие или на продовольствие.

К слову, ранее была раскрыта новая бесчеловечная тактика украинских боевиков. Отважные бойцы нашли себе очередное "пушечное мясо".

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Раскрыта стратегия армии РФ на херсонском направлении

Контратаки ВСУ бесполезны

Ультиматум Путина привел в восторг жителей Турции

Пример России кажется туркам весьма привлекательным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей