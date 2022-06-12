"Узнали трансвестита": в России высмеяли выступление Данилко с песней про "москалей"

"Узнали трансвестита": в России высмеяли погнавшую "москалей" Сердючку
Верка Сердючка. Фото: Said Gadzhiev/www.globallookpress.com
Кричалки украинского артиста пришлись по душе не всем

Украинский артист и певец Андрей Данилко решил выступить в киевской подземке, для чего облачился в военную форму. Сердючка решила особо не мудрить и выбрала проверенный способ – исполнила песню, где призвала "москалей" уходить из Украины.

Публика встретила Данилко в подземке с восторгом и начала подпевать. А  блогер Михаил Шахназаров с резкостью отреагировал на выпад Данилко, который и про обмундирование не забыл, и приплел "москалей" в своем фирменной шапочке со звездой.

"Трансвестита вы узнали. А воет про "москаля" Нино Катамадзе, которого просто обожает облизывать недофронда. Болезные, в общем, нашли площадку", – высказался Шахназаров в социальных сетях.

Напомним, в Российской Федерации Данилко запрещен въезд в страну сроком на пятьдесят лет. Хотя сам Андрей, кажется, не грустит по этому поводу и довольно часто дает интервью блогерам, где и критикует специальную военную операцию России на Украине, и пытается нелестно высказаться против коллег, которые придерживаются несколько иной точки зрения.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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