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Украинский артист и певец Андрей Данилко решил выступить в киевской подземке, для чего облачился в военную форму. Сердючка решила особо не мудрить и выбрала проверенный способ – исполнила песню, где призвала "москалей" уходить из Украины.
Публика встретила Данилко в подземке с восторгом и начала подпевать. А блогер Михаил Шахназаров с резкостью отреагировал на выпад Данилко, который и про обмундирование не забыл, и приплел "москалей" в своем фирменной шапочке со звездой.
"Трансвестита вы узнали. А воет про "москаля" Нино Катамадзе, которого просто обожает облизывать недофронда. Болезные, в общем, нашли площадку", – высказался Шахназаров в социальных сетях.
Напомним, в Российской Федерации Данилко запрещен въезд в страну сроком на пятьдесят лет. Хотя сам Андрей, кажется, не грустит по этому поводу и довольно часто дает интервью блогерам, где и критикует специальную военную операцию России на Украине, и пытается нелестно высказаться против коллег, которые придерживаются несколько иной точки зрения.
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