Кричалки украинского артиста пришлись по душе не всем

Украинский артист и певец Андрей Данилко решил выступить в киевской подземке, для чего облачился в военную форму. Сердючка решила особо не мудрить и выбрала проверенный способ – исполнила песню, где призвала "москалей" уходить из Украины.

Публика встретила Данилко в подземке с восторгом и начала подпевать. А блогер Михаил Шахназаров с резкостью отреагировал на выпад Данилко, который и про обмундирование не забыл, и приплел "москалей" в своем фирменной шапочке со звездой.

"Трансвестита вы узнали. А воет про "москаля" Нино Катамадзе, которого просто обожает облизывать недофронда. Болезные, в общем, нашли площадку", – высказался Шахназаров в социальных сетях.

Напомним, в Российской Федерации Данилко запрещен въезд в страну сроком на пятьдесят лет. Хотя сам Андрей, кажется, не грустит по этому поводу и довольно часто дает интервью блогерам, где и критикует специальную военную операцию России на Украине, и пытается нелестно высказаться против коллег, которые придерживаются несколько иной точки зрения.