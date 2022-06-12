У Киева нет уже ни сил, ни средств

Крупный 500-тысячный Мариуполь находился под контролем группировки вооруженных сил Украины в 20 тысяч человек личного состава. Если посчитать общее число городов, где можно разместить такой крупный гарнизон, у Украины не очень хорошие шансы, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Аналитик указал, что основная часть группировки ВСУ либо числится погибшими, либо серьезно ранена и относится к невосполнимым потерям. Поэтому средств и маневров для нового "Мариуполя" у генштаба Украины уже не остается.

Нужно учитывать и профессионализм украинских военнослужащих – он также находится не на самом высоком уровне. Мобилизованные части сейчас состоят из территориальной обороны, которой решили разбавить даже командные составы высшего и среднего уровня (правда, среди них есть набравшие опыта в Донбассе люди).

Однако практика показывает, что у ВСУ есть проблемы с вооружением и обмундированием и таких частей. О тяжелом вооружении говорить в этом случаене приходится.

Гарнизон в ВСУ был до зубов вооружен РСЗО, минометами, артиллерией, бронетанковой техникой. Теперь генштабу Украины нужно совершить невозможное, чтобы добиться того же самого в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге.

"За них уже все решили – отсиживаться в укрепрайонах и затягивать боевые действия. Однако тактика войны на истощение, на которую рассчитывали в НАТО, себя не оправдала", – подытожил Леонков.

Ранее Леонков раскрыл стратегию российской армии на херсонском направлении.