Украинских беженцев в Швеции выпороли ремнями мигранты с Востока

Украинских беженцев в Швеции выпороли ремнями мигранты с Востока
Фото: Jonas EkströMer/Tt/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Подростки напуганы до смерти после произошедшего

Украинские беженцы, которые поселились в шведском городе Роннебю, попали в крупную драку – на подростков напали местные мигранты. Всего их было 12 человек. Об этом пишет издание Sydostran.

Мать двоих мальчиков рассказала журналистам, что ее детей 12 и 17 лет избили на детской площадке беженцы, которые говорили по-арабски. В этот момент ребята играли в футбол – те начали кричать "Бей украинцев". 

Один из присутствующих, который немного говорил на арабском, пытался объяснить, что неприятностей они не хотят – лишь погонять мяч, однако разъяренные мигранты с Востока были непреклонны. Они кричали, чтобы украинцы возвращались обратно к себе, после чего напали. 

Украинцев отлупили ремнями, повалили на пол и стали бить ногами, а после угрожали ножом. У младшего ребенка сломана носовая кость, тела обоих ребят покрыто синяками. Как рассказала их мать, сейчас мальчишки "напуганы до смерти". 

"Даже в своем самом буйном воображении они не могли поверить, что в Роннебю им придется бояться больше, чем в Украине", – пишет издание.

После инцидента семейство задумалось о переезде из Швеции, но куда им идти они не знают. 

Источник: Sydostran ✓ Надежный источник
новости партнеров

На Западе сообщили о серьезном ударе России по НАТО

Москва может воспользоваться ситуацией внутри блока

"Такого мы еще не видели": российские солдаты завладели западным оружием ВСУ

Минобороны показало боевой арсенал Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей