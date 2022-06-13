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Украинские беженцы, которые поселились в шведском городе Роннебю, попали в крупную драку – на подростков напали местные мигранты. Всего их было 12 человек. Об этом пишет издание Sydostran.
Мать двоих мальчиков рассказала журналистам, что ее детей 12 и 17 лет избили на детской площадке беженцы, которые говорили по-арабски. В этот момент ребята играли в футбол – те начали кричать "Бей украинцев".
Один из присутствующих, который немного говорил на арабском, пытался объяснить, что неприятностей они не хотят – лишь погонять мяч, однако разъяренные мигранты с Востока были непреклонны. Они кричали, чтобы украинцы возвращались обратно к себе, после чего напали.
Украинцев отлупили ремнями, повалили на пол и стали бить ногами, а после угрожали ножом. У младшего ребенка сломана носовая кость, тела обоих ребят покрыто синяками. Как рассказала их мать, сейчас мальчишки "напуганы до смерти".
"Даже в своем самом буйном воображении они не могли поверить, что в Роннебю им придется бояться больше, чем в Украине", – пишет издание.
После инцидента семейство задумалось о переезде из Швеции, но куда им идти они не знают.
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