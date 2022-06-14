NYT: Запад поплатился за военную помощь Украине

NYT: Запад поплатился за военную помощь Украине
Thomas Frey/www.globallookpress.com
Европа расплачивается за допущенные ошибки

Вооружение западных государств, поставляемое на Украину, на местах приносит куда больше вреда, чем реальной пользы. Об этом пишет The New York Times.

В материале говорится, что постоянные просьбы, которые доносятся до Белого дома от политического руководства Украины, зачастую нереалистичны. К примеру, гаубицы поставляются быстрее, чем вооруженные силы Незалежной приводят их в боевое состояние.

Однако Киев не собирается менять тактику – администрация Зеленского собирается и далее выступать с ежедневными жалобами на недостаток военной помощи, пишет URA.ru.

Беспокойство коллективного Запада вызывает ущерб, наносящийся государствам, которые поставляют на Украину оружие. Европейская экономика теперь сопровождается высоким уровнем инфляции и рекордным ростом цен на энергоносители. Местное население выражает все большее недовольство, которое растет с каждым днем.

"Многим в Европе приходится искать способ возобновления экспорта зерна из Украины, ведь мировые цены растут – мир все ближе к голоду", – говорится в материале.

Ранее Владимир Зеленский признал превосходоство российской армии над ВСУ в военной мощи.

Источник: News York Times ✓ Надежный источник
новости партнеров

На Западе сообщили о серьезном ударе России по НАТО

Москва может воспользоваться ситуацией внутри блока

"Такого мы еще не видели": российские солдаты завладели западным оружием ВСУ

Минобороны показало боевой арсенал Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей