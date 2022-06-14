Европа расплачивается за допущенные ошибки

Вооружение западных государств, поставляемое на Украину, на местах приносит куда больше вреда, чем реальной пользы. Об этом пишет The New York Times.

В материале говорится, что постоянные просьбы, которые доносятся до Белого дома от политического руководства Украины, зачастую нереалистичны. К примеру, гаубицы поставляются быстрее, чем вооруженные силы Незалежной приводят их в боевое состояние.

Однако Киев не собирается менять тактику – администрация Зеленского собирается и далее выступать с ежедневными жалобами на недостаток военной помощи, пишет URA.ru.

Беспокойство коллективного Запада вызывает ущерб, наносящийся государствам, которые поставляют на Украину оружие. Европейская экономика теперь сопровождается высоким уровнем инфляции и рекордным ростом цен на энергоносители. Местное население выражает все большее недовольство, которое растет с каждым днем.

"Многим в Европе приходится искать способ возобновления экспорта зерна из Украины, ведь мировые цены растут – мир все ближе к голоду", – говорится в материале.

Ранее Владимир Зеленский признал превосходоство российской армии над ВСУ в военной мощи.