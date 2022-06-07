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Украинская армия в настоящее время не способна к наступлению – вооруженные силы страны уступают в количестве военной техники ВС России, заявил глава Незалежной Владимир Зеленский в интервью западным журналистам.
По словам президента Украины, приказ наступления означал бы для ВСУ новые потери – в условиях больших ежедневных потерь личного состава вооруженных сил это привело бы к катастрофе в текущем конфликте.
Президент Украины вновь призвал коллективный Запад к наращиванию военных поставок для украинской армии, а также подверг критике лидеров европейских государств за недостаточную, на взгляд Киева, жесткость в отношении Москвы.
"Они оказывают Украине поддержку, но вместе с тем следят, как можно ослабить введенные санкции, чтобы бизнес был невредим", – высказался Зеленский в интервью для Finacial Times.
Глава Незалежной также отметил, что санкционная политика западных госужарств "по-настоящему не повлияла на позицию" Российской Федерации.
Президент вместе с тем сделал ряд взаимоисключающих заявлений: сообщил, что победы можно достичь исключительно на "поле боя", однако заявил о личной готовности к мирным переговорам с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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