Зеленский признал превосходство российской армии над ВСУ

Зеленский признал превосходство российской армии над ВСУ
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
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Глава Незалежной требует от Запада больше помощи

Украинская армия в настоящее время не способна к наступлению – вооруженные силы страны уступают в количестве военной техники ВС России, заявил глава Незалежной Владимир Зеленский в интервью западным журналистам.

По словам президента Украины, приказ наступления означал бы для ВСУ новые потери – в условиях больших ежедневных потерь личного состава вооруженных сил это привело бы к катастрофе в текущем конфликте.

Президент Украины вновь призвал коллективный Запад к наращиванию военных поставок для украинской армии, а также подверг критике лидеров европейских государств за недостаточную, на взгляд Киева, жесткость в отношении Москвы. 

"Они оказывают Украине поддержку, но вместе с тем следят, как можно ослабить введенные санкции, чтобы бизнес был невредим", – высказался Зеленский в интервью для Finacial Times.

Глава Незалежной также отметил, что санкционная политика западных госужарств "по-настоящему не повлияла на позицию" Российской Федерации.

Президент вместе с тем сделал ряд взаимоисключающих заявлений: сообщил, что победы можно достичь исключительно на "поле боя", однако заявил о личной готовности к мирным переговорам с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
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