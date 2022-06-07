Боевой офицер уверен, что положение у Киева незавидное

Экс-заместитель руководителя Европейского командования Соединенных Штатов генерал-лейтенант Стивен Твитти заявил, что украинский конфликт в настоящее время разворачивается в пользу Российской Федерации, которая явно не вкладывает туда основную ударную мощь с пехотными частями.

Боевой американский офицер указал, что РФ собрала артиллерийские соединения, на которые делает ставку. У России боевая мощь на фоне украинских сил явно отличительна – Твитти считает, что ВСУ никогда не хватит боевой мощи, чтобы развернуть ситуацию в свою пользу и добиться победы над противником.

По оценке военного эксперта, общие потери ВС составляют порядка 200 тысяч человек. Однако в поле зрения Пентагона такая информация явно не попала. Офис Владимира Зеленского постоянно выдает информацию о неких "победах" ВСУ, реальная картина совершенно далека от заявлений, который транслирует Банковая.

А немецкая внешняя разведка считает, что сопротивление ВСУ будет сломлено в течение нескольких недель. BND уверены, что российские войска способны ежедневно брать под контроль небольшие территории, продвигаясь дальше.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, даже американске РСЗО HIMARS не окажут особого влияния на положение дел для Минобороны России – системы могут угрожать лишь южным границам страны из-за небольшой дальности действия (до 300 км), передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".