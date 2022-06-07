Киеву не удалось достучаться

Организация Объединенных Наций изучила сообщения в средствах массовой информации, где говорилось что Киев настаивает на некоем экспорте российской стороной украинского зерна. Однако, указал официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, выступая на брифинге, информация не соответствует действительности. У ООН нет оснований для того, чтобы согласиться с Киевом.

Как отметил Дюжаррик, ООН не может подтвердить обвинения украинской стороны.

Вместе с тем стали поступать сообщения, что первый железнодорожный состав с украинским зерном уже отправлен в Крым из части Запорожской области, подконтрольной российским войскам, в Крым, для посева урожая.

В настоящее время ООН с Россией и Турцией предпринимает активные усилия по формированию коридора для вывоза зерна. которое накопилось в украинских портах за время конфликта. В Кремле предлагают приступить к разминированию подходов, наводненным минами из-за действий ВСУ, к портам для судов, однако в настоящее время Москва не видит в этом вопросе "никаких очертаний" в ответ.