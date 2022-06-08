Украинская артеллирия ударила по центру Донецка

Украинская артеллирия ударила по центру Донецка
Boris Roessler/www.globallookpress.com
Под обстрел попал район дома правительства ДНР

Артиллерия вооруженных сил Украины атаковала центральную часть Донецка. Прилеты наблюдаются на площади Ленина – в самом центре города, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

В средствах массовой информации говорится, что под массированный обстрел украинской артиллерии попал район дома правительства ДНР.

По последним данным, в результате обстрела ВСУ пострадали женщина и ребенок.

Согласно приведенным данным, вооруженные формирования Украины выпустили шесть снарядов калибра 155 мм в 14:40. Артиллерия с подобными боевыми припасами применяется вооруженными силами Североатлантического альянса. На Украине также разработана и изготовлена в единственном экземпляре САУ "Богдана", которая подходит под обозначенный калибр.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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