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Вооруженные силы Украины несут огромные потери на николаевском направлении, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко. По словам специалиста, у Киева нет средств, которые можно было бы противопоставить российской артиллерии.
Украинский парламентарий сообщил, что наиболее опасны для ВСУ средства дальнобойной артиллерии противника – до них украинским войскам попросту не достать.
Если же силы ВСУ пытаются местами продвинуться, то получают ответ в виде прилетов "Ураганов" и "Градов". Костенко жалуется, что у украинских вооруженных сил еще нет в распоряжении реактивных систем залпового огня HIMARS, обещанных не так давно Белым домом и президентом США Джо Байденом в частности.
Депутат заявил, что сам является участником боевых действий на николаевском направлении, передает "РЕН ТВ", ссылаясь на украинские средства массовой информации.
А бывший заместитель главы Европейского командования США заявил, что ситуация разворачивается явно не в пользу Украины. По словам боевого офицера, РФ делает ставку на артиллерию, а у украинской стороны наблюдается дефицит боевой мощи, поэтому комадование ВСУ не может обратить ситуацию в собственную пользу и одержать победу.
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