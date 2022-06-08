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Известная музыкальная певица, уроженка Украины Ани Лорак лишилась лучшей подруги: та публично отреклась от близкого человека, именем которого назвала родную дочку. Речь идет о чемпионке мира по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой.
Яблоком раздора, как это часто бывает,оказалась политика. А точнее, обстановка на Украине, которая возникла после специальной военной операции в Донбассе.
Хотя крепкая дружба длилась годы – больше десяти лет. Каролина охотно стала крестной мамой для дочери Лилии. Однако недавние события изменили все.
Кстати, сама Подкопаева давно проживает в Соединенных Штатах. Хотя украинским СМИ доказывает свой патриотизм. А недавно журналистам из Незалежной заявила, что вычеркнула из подруг Ани Лорак.
"Маски сняты! Все показали, кто есть кто. Мы не общаемся", – высказалась спортсменка.
Сама Каролина никак пока что не реагировала на громкие слова бывшей лучшей подруги, которая любит свою страну и переживает за нее всей душой – правда, из заграницы.
Хотя после начала специальной военной операции Лорак заявила, что отменяет все запланированные в России концерты.
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