Ани Лорак насмерть рассорилась с лучшей подругой из-за Украины

Ани Лорак насмерть рассорилась с лучшей подругой из-за Украины
Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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Политика разъединяет сердца

Известная музыкальная певица, уроженка Украины Ани Лорак лишилась лучшей подруги: та публично отреклась от близкого человека, именем которого назвала родную дочку. Речь идет о чемпионке мира по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой.

Яблоком раздора, как это часто бывает,оказалась политика. А точнее, обстановка на Украине, которая возникла после специальной военной операции в Донбассе.

Хотя крепкая дружба длилась годы – больше десяти лет. Каролина охотно стала крестной мамой для дочери Лилии. Однако недавние события изменили все. 

Кстати, сама Подкопаева давно проживает в Соединенных Штатах. Хотя украинским СМИ доказывает свой патриотизм. А недавно журналистам из Незалежной заявила, что вычеркнула из подруг Ани Лорак.

"Маски сняты! Все показали, кто есть кто. Мы не общаемся", – высказалась спортсменка.

Сама Каролина никак пока что не реагировала на громкие слова бывшей лучшей подруги, которая любит свою страну и переживает за нее всей душой – правда, из заграницы.

Хотя после начала специальной военной операции Лорак заявила, что отменяет все запланированные в России концерты.

Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
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