NYT: Украина скрывает от США реальную ситуацию на фронте

NYT: Украина скрывает от США реальную ситуацию на фронте
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/www.globallookpress.com
Киеву срочно нужны РСЗО - ради них можно и солгать

Американская газета The New York Times пишет, ссылаясь на собственные источники, что украинская администрация вполне осознанно не предоставляет Соединенным Штатам полную информацию в стране – таким образом, чтобы гарантированно добиться поставок вооружения.

Ежедневно Владимир Зеленский отчитывается о невероятных успехах украинских сил. Вашингтон, к тому же, получает весьма дозированную информацию. Как отмечает издание, Киев не спешит делиться подробностями о своих оперативных планах. Более того, официальные лица Незалежной сами признают, что скрывают большую часть информации от своих кураторов. Ирония заключается в том, что больше реальной информации до Штатов доходит от российской стороны.

США давно практикуют отлаженную схему предоставления вооружения союзникам – все начинается с запроса и оценки, сделанной Пентагоном. Оборонное ведомство вынужденно делает запросы по ситуации на Украине у других стран, которые также сотрудничают с Незалежной.

Фактически Украна не желает предоставлять США информацию, котора бы подтолкнула Белый дом к приостановке процесса поставок вооружения.

Хотя депутат Рады Роман Костенко признает, что ВСУ несут огромные потери.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, учитывая перелом в европейском обществе, политики из Киева и сами начинают предрекать скорое поражение ВСУ через месяц-полтора, пишет "Пятый канал". Теперь ситуацию не может игнорировать и близкое окружение Владимира Зеленского.

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