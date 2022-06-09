Названы сроки капитуляции Киева

Названы сроки капитуляции Киева
Фото: www.pixabay.com
продолжениеЗвено новейших истребителей: Россия применила высокоэффективную стратегию на Украине
Изнуренные незалежные готовы поднять белый флаг

Киевский режим при поддержке западных кураторов рассчитывал устроить в Донбассе кровавую бойню, однако российская спецоперация смешала им все карты. Инициатива оказалась на нашей стороне, что в некотором роде предопределило победу России. По мнению известного военного эксперта Юрия Кнутова, уже в самое ближайшее время Киев согласится признать поражение.

Эксперт объясняет, что одну из главных ролей в этом вопросе играет перемена настроения в европейском обществе. Запад старался поддержать киевский режим с помощью антироссийских санкций, однако очевидно сам захлебывается от последствий этого решения. На фоне резкого падения уровня жизни и глубокого экономического кризиса в ряде ведущих западных стран заговорили о необходимости переговоров и завершения конфликта на Украине.

Как отметил военный специалист, киевские политики уже начали осторожно говорить о вероятном поражении через месяц-полтора. Сейчас моральный дух украинских вояк серьезно подорван, Запад постепенно сворачивает свою воинственную риторику, все это должно привести к единственно верному для Киева решению – признанию поражения, передает прогноз Кнутова "Пятый канал".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

Украинская артиллерия ударила по центру Донецка

Под обстрел попал район дома правительства ДНР

Киев выставил Западу резкий ультиматум по вывозу зерна

Обеспечивать выход груза украинская сторона отказывается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей