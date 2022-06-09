Изнуренные незалежные готовы поднять белый флаг

Киевский режим при поддержке западных кураторов рассчитывал устроить в Донбассе кровавую бойню, однако российская спецоперация смешала им все карты. Инициатива оказалась на нашей стороне, что в некотором роде предопределило победу России. По мнению известного военного эксперта Юрия Кнутова, уже в самое ближайшее время Киев согласится признать поражение.



Эксперт объясняет, что одну из главных ролей в этом вопросе играет перемена настроения в европейском обществе. Запад старался поддержать киевский режим с помощью антироссийских санкций, однако очевидно сам захлебывается от последствий этого решения. На фоне резкого падения уровня жизни и глубокого экономического кризиса в ряде ведущих западных стран заговорили о необходимости переговоров и завершения конфликта на Украине.

Как отметил военный специалист, киевские политики уже начали осторожно говорить о вероятном поражении через месяц-полтора. Сейчас моральный дух украинских вояк серьезно подорван, Запад постепенно сворачивает свою воинственную риторику, все это должно привести к единственно верному для Киева решению – признанию поражения, передает прогноз Кнутова "Пятый канал".