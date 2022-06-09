В ход пошли нашумевшие Су-57

Российские военные продолжают реализовывать задачи СВО. Как сообщил информированный источник, недавно наша армия применила высокоэффективную тактику ведения боя – объединила в сеть четыре новейших истребителя Су-57 и нанесла удар по украинским системам противовоздушной обороны.



Задачей крылатых разведчиков было выявить и уничтожить ПВО противника. Для этого современные истребители объединили в единую информационную сеть. Работа такого звена резко повышает шансы на успешное выполнение поставленной задачи, что и было доказано на практике.

Кроме того, в ходе выполнения данного задания была подтверждена низкая радиолокационная заметность нового российского истребителя, отмечает интернет-издание URA.RU.

Крылатые бойцы были разработаны компанией "Сухой". Истребители пятого поколения способны уничтожать все виды целей на земле, в воздухе и над водой, добавляет "Свободная пресса".