Звено новейших истребителей: Россия применила высокоэффективную стратегию на Украине

Звено новейших истребителей: Россия применила высокоэффективную стратегию на Украине
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В ход пошли нашумевшие Су-57

Российские военные продолжают реализовывать задачи СВО. Как сообщил информированный источник, недавно наша армия применила высокоэффективную тактику ведения боя – объединила в сеть четыре новейших истребителя Су-57 и нанесла удар по украинским системам противовоздушной обороны.

Задачей крылатых разведчиков было выявить и уничтожить ПВО противника. Для этого современные истребители объединили в единую информационную сеть. Работа такого звена резко повышает шансы на успешное выполнение поставленной задачи, что и было доказано на практике.

Кроме того, в ходе выполнения данного задания была подтверждена низкая радиолокационная заметность нового российского истребителя, отмечает интернет-издание URA.RU.

Крылатые бойцы были разработаны компанией "Сухой". Истребители пятого поколения способны уничтожать все виды целей на земле, в воздухе и над водой, добавляет "Свободная пресса".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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