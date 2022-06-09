Запад начинает трезво оценивать ситуацию

Несмотря на то, что иностранная пресса наводнена заявлениями о том, что украинские войска якобы одерживают на фронте победу за победой, реальное положение дел постепенно начинает просачиваться в информационное пространство. Так, в британской газете The Independent появилась статья, где рассказывается об отчете американской разведки.



В этом отчете разведчики Соединенных Штатов Америки признались, что киевский режим несет огромные потери, и в целом положение украинских силовиков на фронте является весьма плачевным. Дело в том, что незалежные существенно уступают российским войскам в артиллерии и боеприпасах.

Сообщается, что украинские вояки уступают нашим бойцам 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах. Кроме того, тревожной проблемой называется массовое дезертирство украинцев. Американцы отмечают, что битва на востоке страны подрывает боевой дух незалежных, которые все чаще вывешивают белые флаги.

Тем временем, на освобожденных территориях начинается восстановление мирной жизни. При этом многие стремятся получить паспорта России, отмечает телеканал "360". Недавно власти Запорожье объявили о растущем спросе на оформление гражданства Российской Федерации.