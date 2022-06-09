Названы готовящие переворот против Зеленского силы

Названы готовящие переворот против Зеленского силы
Владимир Зеленский. Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Весьма вероятно, киевскому режиму осталось недолго

Ситуация в украинском государстве оставляет желать лучшего. Череда проигрышей на фронте весьма негативно сказывается на боевом духе незалежных вояк. На этом фоне непопулярные решения украинского главнокомандующего Владимира Зеленского могут подтолкнуть некоторых деятелей к осуществлению государственного переворота, уверен известный военный эксперт Виктор Баранец.

Полковник в отставке считает, что в Незалежной назрела критическая ситуация. По мнению специалиста, переворот против Зеленского могут осуществить украинские генералы, которые далеко не в восторге от действий управляемого Западом президента.

Баранец уверен, что сегодня резко возросли разногласия между главой государства и начальниками украинской армии. При этом возможный государственный переворот приближает ухудшение положения Вооруженных сил Украины в Донбассе. Очередное обострение ситуации может привести к свержению киевского режима.

Военный эксперт подчеркнул, что в рядах украинских силовиков растет брожение: простые вояки открыто критикуют Зеленского, а высокопоставленные служащие отказываются выполнять его приказы, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

К слову, недавно американская разведка раскрыла реальное положение Украина на фронте.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
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