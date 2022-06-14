Украина выставила Шольцу ультиматум

Украина выставила Шольцу ультиматум
Олаф Шольц. Фото: IMAGO/M. Popow/www.globallookpress.com
Никаких отношений с Россией, требует Киев

Украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью немецкому ZDF, в котором прошелся по главе федерального правительства Германии Олафу Шольцу. В частности, глава Незалежной подверг критике немецкого коллегу из-за позиции по украинскому кризису.

Зеленский потребовал от канцлера отказаться от всяческих попыток "наладить равновесие" между Российской Федерацией и Украиной. Вместе с тем президент обвинил Германию в запоздалом решении по поподу поставок оружия для ВСУ.

Так, глава государства заявил, что Берлин включился в военной помощи Украины гораздо позже, чем Соединенные Штаты, Британия и страны Восточной Европы. Однако ФРГ должна действать куда "более однозначно" и не практиковать гибкий подход, который подразумевает продолжение отношений и с Украиной, и с Россией.

 Зеленский также коснулся возможного визита Шольца в Киев, заявив, что канцлеру следует ужесточить антироссийские санкции и усилить поддержку членства Украины в ЕС, передает "Общественная служба новостей".

Ранее Шольц заявил, что в скором времени у ФРГ появится "самая мощная армия в Европе".

Источник: ZDF ✓ Надежный источник
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