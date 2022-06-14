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Украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью немецкому ZDF, в котором прошелся по главе федерального правительства Германии Олафу Шольцу. В частности, глава Незалежной подверг критике немецкого коллегу из-за позиции по украинскому кризису.
Зеленский потребовал от канцлера отказаться от всяческих попыток "наладить равновесие" между Российской Федерацией и Украиной. Вместе с тем президент обвинил Германию в запоздалом решении по поподу поставок оружия для ВСУ.
Так, глава государства заявил, что Берлин включился в военной помощи Украины гораздо позже, чем Соединенные Штаты, Британия и страны Восточной Европы. Однако ФРГ должна действать куда "более однозначно" и не практиковать гибкий подход, который подразумевает продолжение отношений и с Украиной, и с Россией.
Зеленский также коснулся возможного визита Шольца в Киев, заявив, что канцлеру следует ужесточить антироссийские санкции и усилить поддержку членства Украины в ЕС, передает "Общественная служба новостей".
Ранее Шольц заявил, что в скором времени у ФРГ появится "самая мощная армия в Европе".
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