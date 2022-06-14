Подобные зверства - не единственный пример, заявили в МО РФ

Силовики из украинской армии не дают возможности сослуживцам отказаться от боевых действий против российских войск и прекратить сопротивление – в рядах ВСУ действуют заградительные отряды. Соответствующее заявление сделал сегодня, 14 июня, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Как указал представитель оборонного ведомства, у населенного пункта Новомихайловка в ДНР порядка тридцати военнослужащих ВСУ в составе 54-й бригады приняли решение сложить оружие, обратившись по радиосвязи к командованию российских сил, которые вели наступление в регионе.

Бойцы обратились с просьбой прекратить огонь и обеспечить коридор для безопасного выхода в сторону позиций РФ. Спустя некоторое время (около 22 часов вечера) они начали продвигаться в сторону позиций ВС России с белыми флагами, передает телеканал "360".

В этот момент, отмечает источник, заградотряд ВСУ открыл по сослуживцам перекрестный огонь. Погибли 32 военнослужащих вооруженных сил Украины, передает "Пятый канал".

Как указали в Минобороны, подобные инциденты в рядах ВСУ вовсе не единичны.