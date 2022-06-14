Кремль готов выслушать Великобританию по приговоренным к смерти наемникам

Кремль готов выслушать Великобританию по приговоренным к смерти наемникам
Дмитрий Песков. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
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Москва не станет вешать трубку

Великобритания не направляла обращений Российской Федерации по ситуации с наемниками, приговоренными к высшей мере наказания судом Донецкой Народной Республики. Речь идет об Эйдене Аслене и Шоне Пиннере, указал сегодня, 14 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

Российский государственный служащий указал, что от королевства подобные обращения не фиксировались. Для этого королевству по внешнеполитической (или иной, в зависимости от компетенции) линии надлежит обратиться к властям ДНР, где им вынесли меру наказания в судебном порядке.

Однако, если Лондон направит России обращение, подчеркнул Песков, Москва готова выслушать заявление Соединенного Королевства, указал официальный представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин уже высказывался по этой теме. Тогда руководитель донбасской республики заявил, что не видит предпосылок для решения о помиловании британских наемников, которые воевали против населения Донбасса.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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