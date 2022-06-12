В ДНР озвучили судьбу приговоренных к смертной казни наемников

В ДНР озвучили судьбу приговоренных к смертной казни наемников
Денис Пушилин. Фото: Alexander Rekun/www.globallookpress.com
Власти ответили на вопрос о помиловании

У властей Донецкой Народной Республики отсутствуют основания, на которых можно было бы вынести решение о помиловании приговоренных к высшей мере наказания наемников из Великобритании. Соответствующее заявление сделал сегодня, 12 июня, глава республики Денис Пушилин.

Таким образом политик заявил, что оснований для смягчения приговора нет. Решение верховного суда донбасской республики остается прежним и не подлежит пересмотру.

Пушилин также заявил, что руководствуется самим характером преступлений, совершенных фигурантами. Исходя из этого, рассуждает глава республики, причины для помилования отсутствуют.

Напомним, в июне Верховный суд Донецкой Народной республики вынес решение в отношении двух британских наемников, а также одного гражднанина Марокко. Законодательство позволяет осужденным подать в течение месяца апелляцию на решение суда.

Один из осужденных наемников, гражданин Великобритании, рассказал, что вступил в вооруженные силы Украины еще в 2018 году и получал такую же зарплату, что и остальные военнослужащие ВСУ. Самая высокая зарплата – 12 тысяч гривен в месяц (порядка 24 тысяч рублей).

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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