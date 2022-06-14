Украинские вояки готовы на любые выдумки, чтобы спасти собственные шкуры

Киевские власти обратились к Москве с просьбой обеспечить гуманитарный коридор для людей с северодонецкого комбината "Азот". Мнением по поводу этой уловки поделился глава Наццентра управления обороной нашей страны Михаил Мизинцев. Генерал-полковник подчеркнул: в Москве считают, что под видом спасения гражданских лиц всушники хотят вытащить из западни сохранившиеся боевые подразделения.



Высокопоставленный представитель главного оборонного ведомства нашей страны отметил, что заблокированные на заводе украинские силовики оказались в безвыходном положении. Вояки не могут покинуть территорию завода, единственным вариантом является сдача в плен. Однако командование киевского режима в ужасе от возможного повторения мариупольского сценария и пытается всеми способами вызволить свои боевиков.

Впрочем, в Министерстве обороны Российской Федерации прекрасно понимают логику Киева и внимательно следят за всем происходящим вокруг северодонецкого предприятия.

Напомним, украинские власти хотят вывести людей с завода на территорию подконтрольного Киеву Лисичанска.

Как сообщил представитель МВД Луганской народной республики, на территории "Азота" находятся до 2,5 тысяч военнослужащих, из них до 20-25% – иностранные наемники.