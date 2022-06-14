За хвастливыми заявлениями Варшавы прячется позорная реальность

Недавно польские власти похвастались, что передали украинскому государству огромное количество тяжелой техники для ведения боев. Однако такая беспрецедентная помощь представляется весьма не разумной военному эксперту Владимиру Евсееву. Специалист убежден, что Варшава серьезно опростоволосилась и поставила под удар собственных военных.



Дело в том, что варшавская администрация забрала танки из действующих польских воинских частей, таким образом оставив их без оружия. При этом нужно помнить, что поляки активно разминают тему возможной интервенции на территорию Западной Украины. Сами они называют такие планы "миротворческими".

На этом фоне непонятно, каким образом польские военные собираются противостоять российской армии в гипотетическом столкновении. Евсеева удивляет такое странное поведение Польши, которая фактически лишила себя стратегически важного вооружения.

"Вы собираетесь входить на Западную Украину? А с чем вы туда собираетесь входить? С фигой в кармане?" – недоумевает опытный военный эксперт.

К слову, недавно стало известно, что Польша нашла лазейку серьезно навредить русским военным на Украине.