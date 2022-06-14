"Кровопийца": немцы врезали Зеленскому за антироссийский ультиматум

"Кровопийца": немцы врезали Зеленскому за антироссийский ультиматум
Владимир Зеленский. Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Простые жители Германии в ужасе от поведения украинского лидера

Несмотря на процветающую в западной прессе антироссийскую пропаганду, многие обычные люди способны трезво оценить ситуацию. Так, немецкие интернет-пользователи поделились своим негодованием по поводу действий главы Незалежной Владимира Зеленского. Его антироссийский ультиматум вызвал возмущение в рядах жителей ФРГ.

Речь идет о недавнем заявлении господина Зеленского о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц обязан прекратить попытки балансировать между Москвой и Киевом. Мол, тому пора определиться и всецело поддержать украинское государство. Однако простые немцы придерживаются другого мнения на этот счет. Люди давно ждут, когда киевский режим отстанет от их родного государства – нытье Украины достало европейцев.

"Этот кровопийца должен наконец оставить нас, немцев, в покое. Нам нужна Россия", "Без Украины Германия справится, а без России нет", "Не повезло Зеленскому! Мы любим Россию", "Мы должны выбрать Россию, которая может многое предложить", – пишут немцы в Сети.

Некоторые также припомнили прошлую профессию Зеленского и возмутились, что комик-артист пытается диктовать их родному государству свои условия.

Источник: ZDF ✓ Надежный источник
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