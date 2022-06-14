Американские вояки заявили о бесполезности Джавелинов на Украине

Американские вояки заявили о бесполезности Джавелинов на Украине
Кадр: www.youtube.com
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В руках незалежных ракеты оказались металлоломом

Западные страны продолжают пичкать украинское государство мощным оружием. Однако серьезного эффекта от поставок вашингтонская администрация так и не увидела. Все дело в том, что в руках украинских боевиков высокотехнологичное вооружение превращается в груду металла. Такой неутешительный факт констатировали ветераны американской армии.

Например, опытный инструктор-волонтер Марк Хейворд указал на забавный случай. Несколько противотанковых ракетных установок признали сломанными и негодными к использованию. Однако в итоге выяснилось: проблема состояла в том, что украинцы пытались перевести инструкцию по использованию оружия с помощью Google Translate. Большого успеха в этом деле достичь не удалось, тогда незалежные объявили Джавелины сломанными.

Кроме того, у украинцев нет замечательной возможности позвонить на "горячую линию", если с американским оружием начались какие-то проблемы. При этом сами вояки из США часто пользуются такими колл-центрами, если сталкиваются с неполадками.

Таким образом, из-за отсутствия должной подготовки и информации незалежные просто не способны овладеть навыком использования мощной ракеты.

К слову, недавно российским экспертам удалось раскрыть хитрых трюк засевших в катакомбах завода "Азот" боевиков Вооруженных сил Украины.

Источник: Washington Post ✓ Надежный источник
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