В руках незалежных ракеты оказались металлоломом

Западные страны продолжают пичкать украинское государство мощным оружием. Однако серьезного эффекта от поставок вашингтонская администрация так и не увидела. Все дело в том, что в руках украинских боевиков высокотехнологичное вооружение превращается в груду металла. Такой неутешительный факт констатировали ветераны американской армии.



Например, опытный инструктор-волонтер Марк Хейворд указал на забавный случай. Несколько противотанковых ракетных установок признали сломанными и негодными к использованию. Однако в итоге выяснилось: проблема состояла в том, что украинцы пытались перевести инструкцию по использованию оружия с помощью Google Translate. Большого успеха в этом деле достичь не удалось, тогда незалежные объявили Джавелины сломанными.

Кроме того, у украинцев нет замечательной возможности позвонить на "горячую линию", если с американским оружием начались какие-то проблемы. При этом сами вояки из США часто пользуются такими колл-центрами, если сталкиваются с неполадками.

Таким образом, из-за отсутствия должной подготовки и информации незалежные просто не способны овладеть навыком использования мощной ракеты.

К слову, недавно российским экспертам удалось раскрыть хитрых трюк засевших в катакомбах завода "Азот" боевиков Вооруженных сил Украины.