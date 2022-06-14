Российские войска сменили тактику

Уже несколько месяцев на территории украинского государства продолжается реализация российской спецоперации по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Наши войска при поддержке союзных армий одерживают победу за победой. При этом существующие реалии приводят к необходимости менять тактику ведения боя. О том, какие перемены произошли в приказах российского командования, рассказал известный политолог Яков Кедми.



Опытный израильский разведчик отметил, что с начала спецоперации приказы наших командиров кардинально изменились. Как объясняет Кедми, ранее бойцам ставили задачу захватить ту или иную позицию Вооруженных сил Украины. Теперь тактика серьезно изменилась.

"Сегодня приказы российским войскам – уничтожать украинскую армию", – подчеркнул военный эксперт.

Кедми объяснил, что теперь российские бойцы заходят на украинские позиции только после того, как там "не остается ни одного живого солдата". Они могут либо сбежать, либо принять смерть.

Как подчеркнул Кедми, благодаря изменению стратегии удалось резко снизить потери в российских войсках. Тем временем, украинская армия продолжает нести огромные потери в живой силе. Тактика отказа от штурмов позволяет сберечь жизни наших военнослужащих и изматывает украинских боевиков.

К слову, ранее американские эксперты указали на бесполезность разрекламированных Джавелинов на Украине.