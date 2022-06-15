Варшава нанесла очередной удар по украинским беженцам

Варшава нанесла очередной удар по украинским беженцам
Кадр: www.youtube.com
Польша постепенно отказывается от промигрантской политики

После старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса некоторые украинцы решили спешно покинуть территорию родного государства и отправились покорять просторы Европейского союза. Многие решили попытать счастье на территории польского государства, которое изначально с большим трепетом отнеслось к беженцам. Однако постепенно ситуация меняется. Так, уже через две недели, 1 июля, полякам перестанут платить компенсацию за поддержку украинских беженцев.

Разумеется, такое решение резко охладит готовность простых граждан содержать в своих домах мигрантов с Незалежной. Ранее на каждого украинского беженца выплачивали 40 злотых в день. Данную сумму получали поляки, которые предоставляли мигрантам кров и питание.

Варшавская администрация приняла такое решение, так как хочет подтолкнуть украинских гостей к большей самостоятельности – людям пора самим обеспечивать свою жизнь на территории чужого государства. Ранее их уже лишили бесплатного проезда и других привилегий.

При этом опрошенные экспертами жители Польши в большинстве своем поддерживают данное решение. Многих не устраивает, что бюджетные деньги тратятся на содержание украинских гостей.

К слову, недавно польский лидер Анджей Дуда привлек к себе внимание белорусской генпрокуратуры. Точнее, эксперты заинтересовались кровавым прошлым его деда, который был карателем в военный период.

Источник: Rzeczpospolita ✓ Надежный источник
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