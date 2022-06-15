Прокуратура решила изучить злодеяния Дуды-старшего

В последнее время в мировом пространстве все чаще звучат пронацистские лозунги. На этом фоне повышается внимание к истории Великой Отечественной войны, в ходе которой фашизм был истреблен, но как оказалось, не полностью. Так, белорусские власти решили провести расследование в отношении деятельности деда нынешнего главнокомандующего Польши Анджея Дуды.



Родственник первого лица польского государства в военные годы был частью украинского карательного батальона и творил свои зверства на территории Белоруссии. Ранее Минск заявил о том, что собирается требовать выдачу оставшихся в живых преступников, которые бесчинствовали в годы войны.

Как сообщил генпрокурор республики Андрей Швед, сейчас профильные эксперты активно изучают деятельность деда Дуды. Сообщается, что поляк-каратель "отличился особой жестокостью" и оставил широкий кровавый след на территории Минской и Витебской областей.

Минск планирует провести расследование и призвать к ответу всех преступников. Республика подчеркивает, что считает произошедшее в военные годы геноцидом белорусского народа.