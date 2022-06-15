США стремятся нарастить поддержку украинского режима

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что сейчас для украинских властей наступает "переломный момент на поле боя". На этом фоне, как считает начальник американского Министерства обороны, Вашингтону следует нарастить военную поддержку Киева.



Действия пронацистского режима американец деликатно называет "самообороной" и считает, что Соединенные Штаты Америки должны сделать все для того, чтобы поддержать украинских силовиков в боевых столкновениях с российскими войсками и нашими союзниками из Донецкой и Луганской народный республик.

Шеф Пентагона объявил, что украинское государство переживает "переломный момент на поле боя". Однако Остин не стал развивать свою мысль и пояснять, что конкретно он имеет в виду. Как бы там ни было, министр обороны считает необходимым и дальше поддерживать киевский режим и сделать все для того, чтобы он не проиграл (что сегодня кажется недостижимым большинству здравомыслящих экспертов).

Тем временем, российские военнослужащие продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Сегодня в Минобороны рассказали об уничтожении авиационной техники Вооруженных сил Украины на аэродроме "Вознесенск". Удар был нанесен с воздуха, передает "Пятый канал".