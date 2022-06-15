Гости из США ответят за свои преступления

В британской прессе появилась информация о незавидной судьбе двух выходцев из Соединенных Штатов Америки. Сообщается, что два бывших американских военнослужащих попали в плен на территории украинского государства.



Пленение американских наемников произошло под Харьковом. Представители Вооруженных сил Российской Федерации схватили работавших на киевский режим вояк на прошлой неделе.

Как сообщает британское издание, одним из плененных наемников оказался 39-летний военный, который раньше нес службу на территории Ирака. Второй – 27-летний юноша, также бывший американский военнослужащий.

Оба захваченных наемника ранее решили стать добровольцами в регулярном подразделении армии Незалежной. В британской прессе жалуются, что с вояками пока не удается выйти на связь.

По имеющимся данным, это первые американские военные, взятые в плен в ходе СВО. Если их незаконное участие в украинской кампании будет подтверждено, американские гости обязательно предстанут перед законом и ответят за совершенные преступления.